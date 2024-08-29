الطيران الحربي الاسرائيلي يُحلّق على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 29 2024 - 06:34

الطيران الحربي الاسرائيلي يُحلّق على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة غزة

منذ 2 ساعة 29 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة