رئيس المجلس الاقليمي للجليل الاعلى: حزب الله ما زال يحتفظ بـ95% من قدراته ونتنياهو لم يمنع التهديد حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 12:20

رئيس المجلس الاقليمي للجليل الاعلى: حزب الله ما زال يحتفظ بـ95% من قدراته ونتنياهو لم يمنع التهديد حتى الآن

منذ 37 mins 25 August، 2024
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