الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأ الكيان أو أي جهة أخرى على ارتكاب الحماقات في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 09:18

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأ الكيان أو أي جهة أخرى على ارتكاب الحماقات في المنطقة

منذ 11 mins 24 August، 2024
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