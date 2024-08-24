العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا بمنطقة السلاطين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 02:28

العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا بمنطقة السلاطين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 47 mins 24 August، 2024
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