مراسل المنار: سقوط صواريخ بمقر قيادة اللواء الشرقي 769 في جيش العدو الاسرائيلي بكريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 23:26

مراسل المنار: سقوط صواريخ بمقر قيادة اللواء الشرقي 769 في جيش العدو الاسرائيلي بكريات شمونة

منذ 35 mins 23 August، 2024
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