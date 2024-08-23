مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 17:20
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المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية بقاعدة ميرون ودمرتها
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بالاشتراك مع سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين موقع كيسوفيم العسكري بقذائف الهاون
جيش الاحتلال: مقتل 695 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 4357 منذ بدء الحرب بينهم 185 ما زالوا يتلقون العلاج و21 منهم جراحهم خطرة
وزارة الصحة في غزة: يجب وقف إطلاق النار وتوفير بيئة صحية سليمة لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع
حركة حماس تدين المغالطات التي صرح بها منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بشأن تطورات المنطقة
حماس: وينسلاند تحدث عن معاناة الأسرى الصهاينة ونسي آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عقود في ظروف لا تليق بالبشر
بيان مليونية صنعاء نصرة لغزة: نجدد التأكيد على موقفنا بمواصلة العمليات العسكرية والمقاطعة الاقتصادية للأعداء
بيان مليونية صنعاء: بحجم مظلومية الشعب الفلسطيني تتعاظم المسؤولية على الجميع وتتعاظم خطورة التخاذل والتفريط
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة
منذ 33 mins
23 August، 2024
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