مراسل المنار: طائرة مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق عام صور – طيردبا في محلة “الرمالي” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 17:18

مراسل المنار: طائرة مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق عام صور – طيردبا في محلة “الرمالي”

منذ 57 mins 23 August، 2024
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