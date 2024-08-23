المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين محمد شقير “ساجد” مواليد عام 1998 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 17:20

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين محمد شقير “ساجد” مواليد عام 1998 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 23 August، 2024
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