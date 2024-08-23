إعلام العدو: : وقوع أضرار داخل موقع عسكري “إسرائيلي” في المالكية جراء القصف الصاروخي الذي نفذه حزب الله صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 15:48

إعلام العدو: : وقوع أضرار داخل موقع عسكري “إسرائيلي” في المالكية جراء القصف الصاروخي الذي نفذه حزب الله صباح اليوم

منذ 46 mins 23 August، 2024
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