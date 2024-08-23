كتائب شهداء الأقصى : قصفنا مع سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين موقع “كيسوفيم” العسكري بقذائف الهاون عيار “60” النظامي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 23 2024 - 15:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية بقاعدة ميرون ودمرتها
وكالة الأنباء الفرنسية: الفليبين تدعو بحارتها إلى تفادي البحر الأحمر على خلفية الهجمات من اليمن
الخارجية الروسية: محاولة كييف تنفيذ هجوم على محطة كورسك للطاقة النووية بمسيرة انتحارية عمل إرهابي
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يهنئ في اتصال هاتفي نظيره الإيراني عباس عراقجي على توليه منصبه
كتائب شهداء الأقصى : قصفنا مع سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين موقع “كيسوفيم” العسكري بقذائف الهاون عيار “60” النظامي
منذ 58 mins
23 August، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
العلامة ياسين شدد على التكاتف الوطني لمواجهة المشروع الصهيو اميركي ومخاطره
بن غفير يطالب بإقالة رئيس “الشاباك” ويطالب غالنت بمهاجمة حزب الله بدلاً من مهاجمته
المفتي قبلان : كلنا شركاء في هذا البلد وجبل عامل الأخ التوأم لجبل كسروان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}