المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عقيل قاسم غريب “أبو طالب” مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 14:18

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عقيل قاسم غريب “أبو طالب” مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 21 mins 23 August، 2024
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