مجاهدوا كتائب القسام استهدفوا قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بحي تل السلطان واشتبكوا معها واوقعوها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 12:46

مجاهدوا كتائب القسام استهدفوا قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بحي تل السلطان واشتبكوا معها واوقعوها بين قتيل وجريح

منذ 34 mins 23 August، 2024
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