انفجار طائرة مسيرة انتحارية للاحتلال داخل مخيم طولكرم دون إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 04:44

انفجار طائرة مسيرة انتحارية للاحتلال داخل مخيم طولكرم دون إصابات

منذ 8 mins 22 August، 2024
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