برنت يفقد 9 سنتات إضافية.. النفط ينخفض لاسباب “أمريكية-شرق أوسطية”

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة بتقديرات عن تضخم مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط بعد جولة للوسطاء في المنطقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.11 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.05 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 347 ألف برميل، بحسب معهد البترول الأميركي، لكن مخزونات البنزين والمقطرات انخفضت بمقدار 1.043 مليون برميل و2.247 مليون برميل على التوالي.

المصدر: رويترز