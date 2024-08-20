سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مدرسة عمر الأغا بمنطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 20 2024 - 16:08

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مدرسة عمر الأغا بمنطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس

منذ 1 ساعة 20 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة