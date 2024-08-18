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August 18 2024 - 03:40

شهيدان من كتائب القسام بقصف الاحتلال الصهيوني سيارة في جنين

منذ 1 ساعة 18 August، 2024
جريمة
الجبهة الفلسطينية - طوفان الأقصى

استشهد مقاومان من كتائب القسام – مساء السبت- في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بقصف سيارة في جنين، شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن” طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في دوار البطيخة في جنين وأصابتها مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، واستشهاد من داخلها”.

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف المركبة، إلى جانب إصابة أحد المارة وهو طبيب.

وذكرت أن أحد الشهيدين هو رأفت  دواسي (٢٨ عاماً) .

ولاحقا أفادت مصادر محلية أن الشهيد الثاني هو أحمد  أبو عرة (32 عاما) وهو مطارد لقوات الاحتلال من عقابا.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف خلية للمقاومة الفلسطينية عند دوار البطيخة وسط مدينة جنين.

صور ..جانب من تشييع جثامين القادة في كتــائب القســام أحمد وليد أبو عرة ورأفت محمود دواسة في مستشفى جنين الحكومي
جانب من تشييع جثامين القادة في كتــائب القســام أحمد  أبو عرة ورأفت دواسي في مستشفى جنين الحكومي


ونعت كتائب  الشهيد عز الدين القسام   الشهيدين رأفت دواسي قائد القسام في محافظة جنين وهو من قرية سيلية الحارثية  والقائد أحمد أبو عرة من قرية عقابا .
و كشفت أن” شهيديها  كان لهما دورهما الجهادي الكبير، في التخطيط والتنفيذ لعدة عمليات نوعية، كان من أبرزها عملية تفجير عربة النمر في جنين وكذلك عملية الكمين الثلاثي المركب قرب قرية المطلة ، وعملية الأغوار التي حصلت بالاغوار قبل ايام”.

الشهيدان رأفت دواسي وأحمد أبو عرة

وكثفت قوات الاحتلال استخدام الطيران الحربي والمسير في قصف منازل وارتكاب جرائم اغتيال في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء.

المصدر: مواقع

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