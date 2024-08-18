شهيدان من كتائب القسام بقصف الاحتلال الصهيوني سيارة في جنين

استشهد مقاومان من كتائب القسام – مساء السبت- في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بقصف سيارة في جنين، شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن” طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في دوار البطيخة في جنين وأصابتها مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، واستشهاد من داخلها”.

◾ شـــهداء داخل المركبة التي قصفها جيش الاحتلال بمدينة جنين pic.twitter.com/FJ9Culu2B5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2024

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف المركبة، إلى جانب إصابة أحد المارة وهو طبيب.

وذكرت أن أحد الشهيدين هو رأفت دواسي (٢٨ عاماً) .

ولاحقا أفادت مصادر محلية أن الشهيد الثاني هو أحمد أبو عرة (32 عاما) وهو مطارد لقوات الاحتلال من عقابا.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف خلية للمقاومة الفلسطينية عند دوار البطيخة وسط مدينة جنين.

جانب من تشييع جثامين القادة في كتــائب القســام أحمد أبو عرة ورأفت دواسي في مستشفى جنين الحكومي

⬅️شاهد .. فيديو آخر من مكان عملية الاغتيال في جنين pic.twitter.com/p05p3GKouR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2024



ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيدين رأفت دواسي قائد القسام في محافظة جنين وهو من قرية سيلية الحارثية والقائد أحمد أبو عرة من قرية عقابا .

و كشفت أن” شهيديها كان لهما دورهما الجهادي الكبير، في التخطيط والتنفيذ لعدة عمليات نوعية، كان من أبرزها عملية تفجير عربة النمر في جنين وكذلك عملية الكمين الثلاثي المركب قرب قرية المطلة ، وعملية الأغوار التي حصلت بالاغوار قبل ايام”.

الشهيدان رأفت دواسي وأحمد أبو عرة

وكثفت قوات الاحتلال استخدام الطيران الحربي والمسير في قصف منازل وارتكاب جرائم اغتيال في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء.

المصدر: مواقع