صحيفة “يديعوت أحرونوت”: الآلاف يتظاهرون في حيفا ويطالبون بصفقة تبادل وحل حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 21:14

صحيفة “يديعوت أحرونوت”: الآلاف يتظاهرون في حيفا ويطالبون بصفقة تبادل وحل حكومة نتنياهو

منذ 22 mins 17 August، 2024
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