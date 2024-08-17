صحيفة “يديعوت أحرونوت”: الآلاف يتظاهرون في حيفا ويطالبون بصفقة تبادل وحل حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 21:14
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كتائب القسام: تفجير عبوتين بآليتين للعدو والاشتباك مع جنودها وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة
سرايا القدس: فجرنا عبوة شديدة الانفجار مزروعة مسبقا بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا قوات العدو في محيط حي أبو هداف شمال شرق خانيونس بصاروخي 107 وقذائف الهاون الثقيلة
كتائب المجاهدين: استهدف مجاهدونا تموضعا لقوات العدو الصهيوني في محور "نتساريم" بصاروخي حاصب 111
ألوية الناصر صلاح الدين قصفت موقع القيادة والسيطرة التابع للعدو في محور نتساريم بصاروخَي 107
عائلات الأسرى الصهاينة في غزة: المفاوضات حول صفقة التبادل هي الفرصة الأخيرة لإعادة أبنائنا وشروط نتنياهو الجديدة تعيقها
المقاومة الإسلامية أدخلت على جدول نيرانها مستعمرة اييليت هشاحر وقصفتها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا
مراسل المنار: طائرات العدو الحربية استهدفت بلدات مركبا ورامية وأطراف كفرحمام وطائرة مسيرة استهدفت دراجة في منطقة قدموس
مراسل المنار: اندلاع حرائق في أطراف بلدتي الطيبة ورب ثلاثين جراء قصف مدفعي وفسفورية صهيوني على المنطقة
حماس: نحذّر من السلوك الصهيوني الذي يواصل استهداف المدنيين للشهر العاشر في أبشع صور العقاب الجماعي والتطهير العرقي
صحيفة “يديعوت أحرونوت”: الآلاف يتظاهرون في حيفا ويطالبون بصفقة تبادل وحل حكومة نتنياهو
منذ 22 mins
17 August، 2024
عاجل
نتنياهو
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