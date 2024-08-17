سرايا القدس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2024 - 17:52

سرايا القدس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس

منذ 1 ساعة 17 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة