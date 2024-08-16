شركة تكنولوجيا صينية تقاضي البنتاغون بعد إدراجها على قائمة الشركات العسكرية

رفعت شركة AMEC إحدى أكبر مصنعي معدات إنتاج أشباه الموصلات دعوى قضائية ضد وزارة الحرب الأمريكية بعد إدراجها على قائمة الشركات العسكرية.

وكتبت الشركة في شبكة WeChat للتواصل الاجتماعي: “تعتقد شركة Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China أن قرار إدراجها على القائمة خاطئ ولا يتفق مع الواقع وليس له أي أساس قانوني”، مشيرة إلى أن هذا القرار يؤثر سلبا على سمعتها.

وذكرت أنها قدمت لوزارة الحرب الأمريكية كل أدلة على عدم توافقها مع معايير القائمة وطلبت حذفها منها لكن بلا نجاح.

وأضافت: “كانت الشركة مضطرة لرفع دعوى قضائية إلى محكمة لدفع وزارة الحرب الأمريكية لإلغاء قرارها الخاطئ”.

واتهمت الصين الولايات المتحدة أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بمحاولات خبيثة لقمع شركات التكنولوجيا الصينية وإساءة استخدام إجراءات التصدير من قبل واشنطن.

المصدر: نوفوستي