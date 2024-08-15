وزارة الداخلية في غزة تحذر المواطنين من أساليب العدو وخداعه

قال مسؤول بوزارة الداخلية بغزة، مساء الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي كثف محاولات إسقاط مواطنين في التخابر لجمع معلومات عن المقاومة.

وأكد المسؤول، في حديث اعلامي أن الأجهزة الأمنية أوقفت عددا ممن تورطوا بالتعاون مع الاحتلال وأنهم يخضعون للتحقيق. وأشار إلى أن الاحتلال ينتحل أسماء جمعيات إغاثية لجمع معلومات وابتزاز مواطنين.

وأوضح أن الاحتلال هدد عددا من الذين تواصل معهم بقصف منازلهم وقتل عائلاتهم. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تتصدى لمخابرات الاحتلال وأساليبها في إيقاع المواطنين بالعمالة.

وحذر المسؤول بوزارة الداخلية المواطنين في مناطق القطاع المختلفة من أساليب الاحتلال وخداعه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة خلف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية.

المصدر: مواقع