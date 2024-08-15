اعلام العدو: سيجري مجلس الوزراء اليوم إجتماعًا هذه المرة أيضًا تحت الأرض في الكرياه في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 15 2024 - 09:14

اعلام العدو: سيجري مجلس الوزراء اليوم إجتماعًا هذه المرة أيضًا تحت الأرض في الكرياه في تل أبيب

منذ 18 mins 15 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة