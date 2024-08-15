اعلام العدو: عائلات أسرى ومحتجون يتظاهرون ويقطعون الطريق أمام مقر الليكود في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 09:14

اعلام العدو: عائلات أسرى ومحتجون يتظاهرون ويقطعون الطريق أمام مقر الليكود في تل أبيب

منذ 31 mins 15 August، 2024
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