مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 17:16

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة حولا

منذ 9 mins 14 August، 2024
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