مراسل المنار: قصف مدفعي معادٍ يستهدف اطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 19:42
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مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت بلدات حولا وعيتا الشعب وراشيا الفخار والهبارية ويارين واطراف عيتا الشعب جنوب لبنان
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مراسل المنار: قصف مدفعي معادٍ يستهدف اطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
14 August، 2024
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