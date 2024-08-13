الاحتلال الصهيوني يدمر شقتين لأسيرين ويشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي – فجر الثلاثاء- حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها تدمير شقتين لذوي أسيرين واندلاع مواجهات استشهد خلالها شاب وأصيب آخرون.

ففي رام الله، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، شقتين سكنيتين لمعتقلين في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور أيسر البرغوثي، وحي ام الشرايط في البيرة وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور خالد الخاروف، قبل أن تفجرهما.

واندلعت مواجهات في حيي الطيرة وأم الشرايط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشاب معتز صرصور من مخيم الأمعري، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في الصدر، وإصابة 5 شبان بالرصاص، وشاب دعسا بآلية عسكرية.

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قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لحي ام الشرايط في البيرة وحي الطيرة في رام الله. pic.twitter.com/0Xq3Z5qwd0

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 13, 2024

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي والخاروف في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، بداعي تنفيذ عملية إطلاق نار شرق رام الله. وفي 31 تموز/يوليو الماضي، فجرت قوات الاحتلال منزل المعتقل الممرض مريد دحادحة في بلدة عطارة شمال رام الله، بذريعة مشاركته في ذات العملية.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت المواطن زاهر الششتري عقب مداهمة منزله في شارع الباشا وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت المواطن كمال أبو ظريفة عقب مداهمة منزله في شارع بيكر وتفتيشه والعبث بمحتوياته، علما أنه معتقل محرر.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، كما اعتقل الاحتلال أمين سر حركة فتح في المخيم نصوح أبو سعد، وشقيقه حسن أبو سعدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا (28 عاما) أصيب بالرصاص في البطن، ونقل على أثرها للمستشفى.

كما اعتقل الاحتلال الشقيقين أبو سعدة بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، إضافة إلى مداهمة مقر الحركة بالمخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تلتها آليات الاحتلال العسكرية، اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي طولكرم، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسان مصطفى عامر بعد مداهمة منزله في بلدة علار شمال طولكرم، والمواطن محمد سليم اعمر من منزله في بلدة عنبتا شرق المحافظة.

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جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم pic.twitter.com/1ZYtXvAZ17 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 13, 2024

المصدر: مواقع