بعد 5 أيام من المكاسب.. توقعات متشائمة تكسر جماح أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء، لتكسر سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع عودة التركيز على مخاوف انخفاض الطلب، بعد أن خفضت أوبك امس توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 78 سنتا أو 0.95 بالمئة إلى 81.52 دولار للبرميلK وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا أو 0.91 بالمئة إلى 79.33 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد ارتفع أكثر من 3% يوم الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 4%، قبل ان تسلط توقعات أوبك بخفض الطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي تواجهها مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا في زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول.

وكان خفض توقعات أوبك لعام 2024 هو الأول منذ أن تم إجراؤه في تموز/ يوليو 2023، ويأتي بعد علامات متزايدة على أن الطلب في الصين تخلف عن التوقعات بسبب انخفاض استهلاك الديزل بينما تعوق الأزمة في قطاع العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر: رويترز