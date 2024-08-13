إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”: زلزال بقوة 5.2 درجات ضرب مدينة حماة وسط سوريا وشعر به السكان في جنوب تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 01:56

إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”: زلزال بقوة 5.2 درجات ضرب مدينة حماة وسط سوريا وشعر به السكان في جنوب تركيا

منذ 29 mins 13 August، 2024
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