الدفاع المدني السوري: استنفار فرق البحث والإنقاذ في عدد من المناطق شمال غرب سوريا عقب الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 01:56
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الدفاع المدني السوري: استنفار فرق البحث والإنقاذ في عدد من المناطق شمال غرب سوريا عقب الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة
منذ 1 ساعة
13 August، 2024
عاجل
زلزال
سوريا
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