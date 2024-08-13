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August 13 2024 - 00:16

تقرير مصور | العلامة الراحل الشيخ حسن طراد الى مثواهُ الاخير في الجنوب

منذ 1 ساعة 12 August، 2024
العلامة الراحل الشيخ حسن طراد الى مثواهُ الاخير في الجنوب
تقارير مصورة - لبنان

ودّعت الحوزةُ العلميةُ والجنوبُ العلامةَ الراحل آية الله الشيخ حسن طراد إلى مثواهُ الأخير في بلدة معركة. وإلى جبل عامل عاد العلامة المجتهد آية الله الشيخ حسن طراد في رحلته الأخيرة بعد ثلاثة وتسعين عامًا أمضى أغلبها في ميادين العلم والتبليع والعمل الاجتماعي.

بلدته معركة في قضاء صور ودعته بتشييع مهيب، شارك فيه لفيف من العلماء وممثلون عن حزب الله وحركة أمل والاحزاب الوطنية أشادوا بالعلامة الراحل ومواقفه الداعمة للمقاومة.

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أم الصلاة على الجسد الطاهر، ليجوب بعدها موكب تشييع العلامة الراحل شوارع معركة وصولًا إلى الجبانة حيث ووري في الثرى.

وقبل التشييع ، تم تقبل التعازي بآية الله طراد في حسينية معركة، وكانت كلمات دعت إلى الوحدة خلف خيار المقاومة الذي كان الراحل يدعو إليه في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

هذا، وكان قد أقيم وداع رمزي لآية الله الشيخ طراد في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت بمشاركة عدد من العلماء وممثلين عن حزب الله وحركة أمل وفاعليات اجتماعية وأهلية.

المصدر: المنار

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