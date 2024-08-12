حزب الله : المقاومة لن تسمح للعدو بفرض معادلات على لبنان والمنطقة

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله خلال الاحتفال التكريمي للشهيد السعيد على طريق القدس حسن عاطف السيد في بلدة تبنين الجنوبية أنّ المقاومة لن تسمح للعدو بفرض معادلات على لبنان والمنطقة.

من جهته علق النائب ابراهيم الموسوي على مذبحة الفجر في غزة مشيراً إلى أنّ جاءت بتغطية من الغرب المنافق الذي يدعي احترام حقوق وحرية الانسان.. كلاام النائب الموسوي أتى خلال أسبوع الشهيد السعيد على طريق القدس هادي جهاد ديب في الضاحية الجنوبية لبيروت

وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أنّ المقاومة مصممة على رد ميداني مؤلم ورادع .

موقف الشيخ دعموش جاء خلال أسبوع الشهيد السعيد على طريق القدس علي مصطفى عمرو في بلدة المعيصرة الكسروانية.

المصدر: قناة المنار