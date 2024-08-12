ارتفاع أسعار الذهب قبل بيانات أمريكية مهمة

صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين، قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي تعد مؤشرا حول موعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.21% إلى 2478.50 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.39% إلى 2440.73 دولار للأونصة.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.06% إلى 103.1970 نقطة.

المصدر: رويترز