قاليباف : الثأر للشهيد القائد إسماعيل هنية من واجب ايران الديني والوطني

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران محمد باقر قاليباف ان الثأر للشهيد القائد إسماعيل هنية من واجب ايران الديني والوطني وان على الكيان الصهيوني انتظار العقاب الشديد من قبل الشعب الإيراني.

واعتبر قاليباف أن الكيان الصهيوني عار على الإنسانية ولا يفهم إلا لغة القوة داعيا الحكومات الإسلامية الى دعم حركات المقاومة في فلسطين لمواجهة آلة القتل الصهيونية.

موقف قاليباف جاء خلال جلسة مجلس الشورى التي تخللها تقديم قائمة الوزراء المقترحين من قبل حكومة الرئيس مسعود بزشكيان للتصويت على الثقة بهم في الواحد والثلاثين من آب الجاري وذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم في اللجان البرلمانية هذا الأسبوع.

المصدر: قناة المنار