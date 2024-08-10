العدو الاسرائيلي يستهدف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 05:32

العدو الاسرائيلي يستهدف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة

منذ 32 mins 10 August، 2024
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