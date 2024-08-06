طيران الشرق الاوسط: رحلات 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن “رحلاتها لأيام 6 و7 و8 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

– الثلاثاء 6 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

صباح 7 آب08:35 22:00 بيروت لندن ME1204

صباح 7 آب05:35 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 7 آب06:10 02:10 بيروت دبي ME431

صباح 7 آب05:25 20:55 بيروت الدمام ME443

صباح 7 آب05:10 21:15 بيروت الكويت ME403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

14:25 12:55 بيروت بغداد ME321

صباح 8 آب09:50 22:00 بيروت لندن ME204

صباح 8 آب05:35 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 8 آب05:40 21:15 بيروت الكويت ME403

صباح 8 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

صباح 8 آب 04:10 02:15 بيروت دبي ME431

صباح 8 آب 04:35 02:50 بيروت الدوحة ME435

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

12:00 ظهراً 10:25 بغداد بيروت ME320

20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

– الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

13:25 12:25 بيروت أثينا ME252

صباح 9 آب05:55 20:55 بيروت الدمام ME443

05:35 صباح 9 آب 21:15 بيروت جدة ME369

23:15 21:10 بيروت الرياض ME423

05:10 صباح 9 آب 21:15 بيروت الكويت ME403

06:10 صباح 9 آب 02:15 بيروت دبي ME431

05:05 صباح 9 آب 02:50 بيروت الدوحة ME435

09:55 صباح 9 آب 22:00 بيروت لندن ME204

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الخميس 8 آب 2024: الرحلة التي تم تقديم موعد إقلاعها من اسطنبول:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

07:30 09:30 بيروت اسطنبول ME1264

– الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

10:30 09:30 أثينا بيروت ME251

17:40 16:40 لارنكا بيروت ME1271

19:55 17:50 الرياض بيروت ME422

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام