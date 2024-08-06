طيران الشرق الاوسط: رحلات 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 14:20

طيران الشرق الاوسط: رحلات 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات

منذ 21 mins 6 August، 2024
طيران الشرق الاوسط
لبنان

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن “رحلاتها لأيام 6 و7 و8 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

–    الثلاثاء 6 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
صباح 7 آب08:35     22:00    بيروت    لندن    ME1204
صباح 7 آب05:35     21:15    بيروت    جدة    ME369
صباح 7 آب06:10     02:10    بيروت    دبي    ME431
صباح 7 آب05:25     20:55    بيروت    الدمام    ME443
صباح 7 آب05:10    21:15    بيروت    الكويت    ME403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

–    الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
14:25    12:55    بيروت    بغداد    ME321
صباح 8 آب09:50     22:00    بيروت    لندن    ME204
صباح 8 آب05:35     21:15    بيروت    جدة    ME369
صباح 8 آب05:40     21:15    بيروت    الكويت    ME403
صباح 8 آب 03:30     22:30    بيروت    كوبنهاغن    ME226
صباح 8 آب 04:10    02:15    بيروت    دبي    ME431
صباح 8 آب 04:35    02:50    بيروت    الدوحة    ME435
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

–    الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
12:00 ظهراً    10:25    بغداد    بيروت    ME320
20:20    18:20    كوبنهاغن    بيروت    ME225

–    الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
13:25    12:25    بيروت    أثينا    ME252
صباح 9 آب05:55     20:55    بيروت    الدمام    ME443
05:35 صباح 9 آب      21:15    بيروت    جدة    ME369
23:15    21:10    بيروت    الرياض    ME423
05:10 صباح 9 آب    21:15    بيروت    الكويت    ME403
06:10 صباح 9 آب    02:15    بيروت    دبي    ME431
05:05 صباح 9 آب    02:50    بيروت    الدوحة    ME435
09:55 صباح 9 آب    22:00    بيروت    لندن    ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

–    الخميس 8 آب 2024: الرحلة التي تم تقديم موعد إقلاعها من اسطنبول:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
07:30    09:30    بيروت    اسطنبول    ME1264

–    الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
10:30    09:30    أثينا    بيروت    ME251
17:40    16:40    لارنكا    بيروت    ME1271
19:55    17:50    الرياض    بيروت    ME422
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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