رويترز عن مسؤولين أمريكيين: أحد الأمريكيين إصابته خطيرة وعدد الضحايا أولي وقد يتغير – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 02:08

رويترز عن مسؤولين أمريكيين: أحد الأمريكيين إصابته خطيرة وعدد الضحايا أولي وقد يتغير

منذ 27 mins 6 August، 2024
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