قناة كان العبرية: إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 00:38

قناة كان العبرية: إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق

منذ 6 mins 6 August، 2024
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