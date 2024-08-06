الصحة الفلسطينية: استشهاد شابين وإصابة 7 آخرين بينهم اثنين بحالة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة عقابا قضاء طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2024 - 00:36

الصحة الفلسطينية: استشهاد شابين وإصابة 7 آخرين بينهم اثنين بحالة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة عقابا قضاء طوباس

منذ 8 mins 6 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة