وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 39623 شهيداً و 91469 جريحاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 13:56

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 39623 شهيداً و 91469 جريحاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية

منذ 1 ساعة 5 August، 2024
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