وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 39623 شهيداً و 91469 جريحاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 13:56
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث غدا الثلاثاء الساعة 17:00 في أسبوع القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر
جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي جراء هجوم المقاومة الاسلامية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة ايليت
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اعلام العدو: اصابة 7 جنود من الجيش الاسرائيلي جراء انفجار عبوة في رفح جنوب قطاع غزة حيث وصفت حالة بعضهم بالحرجة
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: سيتلقى الكيان الصهيوني الضربة في المكان والزمان المناسبين
اللواء سلامي: الكيان الصهيوني اغتال رجلا مجاهدا كان يطالب بحقوق شعبه وسيتلقى الكيان ردا قاصما
الخارجية الإيرانية: لا يحق لأحد أن يمنع إيران من حق الرد على من ارتكب انتهاكا ضدها
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 39623 شهيداً و 91469 جريحاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية
منذ 1 ساعة
5 August، 2024
عاجل
العدوان على غزة
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