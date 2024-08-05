مع أمطار غزيرة.. “ديبي” تشتد وتتحول إلى إعصار وتضرب فلوريدا

برياح قوية بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، اشتدت قوة العاصفة “ديبي” لتتحول إلى إعصار في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، حيث اقتربت من ساحل خليج فلوريدا، بحسب ما أفاد المركز الوطني للأعاصير، محذراً من احتمال هطول أمطار قد تكون تاريخية وحدوث فيضانات كبيرة، مما أدى إلى إصدار أوامر بالإخلاء.

وتطورت “ديبي” بسرعة لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى، وهو الأدنى ضمن مقياس من خمس مراحل، وذلك بسبب ارتفاع الحرارة في خليج المكسيك، ومن المتوقع أن تضرب منطقة “بيغ بيند” في فلوريدا حوالي منتصف يوم الإثنين.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من وجود خطر حدوث عواصف مدارية تهدد الحياة على طول ساحل خليج فلوريدا، مع احتمال أن يصل مستوى الماء إلى عشرة أقدام (1.8 إلى 3.0 متر) فوق مستوى الأرض في بعض المناطق.

وبحلول الساعة الثامنة صباحا (12,00 ت غ)، كانت العاصفة على بعد نحو 255 كيلومترا جنوب غرب مدينة تامبا، وتحمل رياحاً بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وتتحرك باتجاه الشمال الغربي، وفق المذكرة.

وبينما بدأ السكان المحليون بالاستعداد، صدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في وقت متأخر من السبت لجزء من مقاطعة سيتروس بولاية فلوريدا، إضافة إلى أوامر بإخلاء طوعي في ثماني مقاطعات أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

المصدر: مواقع