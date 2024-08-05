وزير المالية الصهيوني يأمر بمصادرة 26 مليون دولار من أموال “المقاصة” التابعة للسلطة الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 07:44

وزير المالية الصهيوني يأمر بمصادرة 26 مليون دولار من أموال “المقاصة” التابعة للسلطة الفلسطينية

منذ 1 ساعة 5 August، 2024
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