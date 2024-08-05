سرايا القدس – كتيبة نابلس: تصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال والمستوطنين قرب قبر يوسف وأمطروهم بالرصاص وفجروا عبوة ناسفة بالجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 04:32

سرايا القدس – كتيبة نابلس: تصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال والمستوطنين قرب قبر يوسف وأمطروهم بالرصاص وفجروا عبوة ناسفة بالجنود

منذ 19 mins 5 August، 2024
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