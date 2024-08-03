مراسل المنار: طائرة حربية معادية أغارت على بلدة طير حرفا بعد دقائق من غارة لطائرة مسيرة على البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 15:16

مراسل المنار: طائرة حربية معادية أغارت على بلدة طير حرفا بعد دقائق من غارة لطائرة مسيرة على البلدة

منذ 2 ساعة 3 August، 2024
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