وزير الحرب الصهيوني لنظيره البريطاني: من المهم تشكيل حلف للدفاع عن “اسرائيل” في وجه ايران وحلفائها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 18:20

وزير الحرب الصهيوني لنظيره البريطاني: من المهم تشكيل حلف للدفاع عن “اسرائيل” في وجه ايران وحلفائها

منذ 2 ساعة 2 August، 2024
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