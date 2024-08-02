هآرتس: اغتيال هنية أظهر أن عودة المخطوفين ليست قضية مركزية في أولويات نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 09:12

هآرتس: اغتيال هنية أظهر أن عودة المخطوفين ليست قضية مركزية في أولويات نتنياهو

منذ 27 mins 2 August، 2024
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