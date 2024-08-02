قصف صهيوني عنيف على المناطق الشرقية من مخيم جباليا شرقي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 09:12

قصف صهيوني عنيف على المناطق الشرقية من مخيم جباليا شرقي قطاع غزة

منذ 32 mins 2 August، 2024
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