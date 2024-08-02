إستهداف اسرائيلي عنيف لجنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 09:12

إستهداف اسرائيلي عنيف لجنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 2 August، 2024
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