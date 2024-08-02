عدد من الشهداء والجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي لشقة سكنية في عمارة أبو هاشم خلف عمارة الزهارنة بشارع الجلاء وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 00:02

عدد من الشهداء والجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي لشقة سكنية في عمارة أبو هاشم خلف عمارة الزهارنة بشارع الجلاء وسط مدينة غزة

منذ 16 mins 1 August، 2024
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