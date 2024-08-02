السيد الحوثي: موقف جبهة المقاومة واضح ولا بد من الرد على العدو

أكد قائد انصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ان موقف جبهة المقاومة من التصعيد والعدوان الصهيوني واضح ولا بد من الرد عسكريا على جرائم العدو الخطيرة.

وقال السيد الحوثي في كلمة له الخميس إن “الحل للأمة الجهاد وهو الخيار المشروع الوحيد الذي يجدي ويفيد”، ولفت الى ان “جريمة استهداف القائد اسماعيل هنية أتت في إطار تصعيد واضح بعد عودة نتنياهو من امريكا”، واضاف ان “جريمة استهداف القائد الشهيد اسماعيل هنية فضحت الاوروبيين ودولا عربية لم تتخذ حتى موقف تنديد”.

ورأى السيد الحوثي ان “جريمة العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية واستهداف السيد فؤاد شكر كانت عدوانا وتصعيدا خطيرا”، وتابع “إذا كان موقف الأمة تجاه جريمة معينة ضعيف ومحدود هذا يشجع العدو الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم”، وأكد ان “إجرام العدو الاسرائيلي يقابله ازدياد في جبهات الجهاد”، وشدد على ان “الرد العسكري لمحور المقاومة لا بد منه ويجري العمل من أجل ذلك”.

المصدر: قناة المنار