بوحبيب استقبل سفير مصر وجرى البحث بمخاطر استمرار العدوانية الإسرائيلية على الأمن الإقليمي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب السفير المصري علاء موسى، وخلال اللقاء، تم البحث في “التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والمنطقة ومخاطر استمرار إسرائيل في سياستها العدوانية على الأمن والسلم الإقليميين”.

واعتبر بو حبيب أن “لا مفر من تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرار مجلس الأمن 1701 لضمان الأمن والسلم”، محذرا من أن “أي خيار عسكري غير محسوب من شأنه أن يجر المنطقة كلها الى حرب شاملة”، ونوه “بعدم إصدار مصر تعليمات لرعاياها بمغادرة لبنان، مما يعد دليلا واضحا على الدعم الكبير الذي توليه مصر للبنان وشعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام