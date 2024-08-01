بوحبيب استقبل سفير مصر وجرى البحث بمخاطر استمرار العدوانية الإسرائيلية على الأمن الإقليمي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 19:28

بوحبيب استقبل سفير مصر وجرى البحث بمخاطر استمرار العدوانية الإسرائيلية على الأمن الإقليمي

منذ 50 mins 1 August، 2024
بوحبيب والسفير المصري
لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب السفير المصري علاء موسى، وخلال اللقاء، تم البحث في “التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والمنطقة ومخاطر استمرار إسرائيل في سياستها العدوانية على الأمن والسلم الإقليميين”.

واعتبر بو حبيب أن “لا مفر من تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرار مجلس الأمن 1701 لضمان الأمن والسلم”، محذرا من أن “أي خيار عسكري غير محسوب من شأنه أن يجر المنطقة كلها الى حرب شاملة”، ونوه “بعدم إصدار مصر تعليمات لرعاياها بمغادرة لبنان، مما يعد دليلا واضحا على الدعم الكبير الذي توليه مصر للبنان وشعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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