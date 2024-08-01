اعلام العدو: جهاز الشاباك يصدر تعليمات لسفارات إسرائيل بالخارج لرفع مستوى التأهب لمواجهة أي تهديدات محتملة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 02:40

اعلام العدو: جهاز الشاباك يصدر تعليمات لسفارات إسرائيل بالخارج لرفع مستوى التأهب لمواجهة أي تهديدات محتملة

منذ 22 mins 1 August، 2024
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